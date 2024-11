Digitalcafé in Schopfheim: Wie man Künstliche Intelligenz steuert

Wer heutzutage nicht weiß, wie er Computer und Smartphone bedienen kann, ist schnell aufgeschmissen. So braucht es beispielsweise für das Deutschlandticket in der Regel eine App. Doch manche Senioren tun sich schwer im Umgang mit den modernen Geräten. Ihnen helfen Jugendliche immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr im Café Augarten in der Seniorenwohnanlage Schärers Au. Sie zeigen ihnen in der „digitalen Sprechstunde“ Funktionen am Mobiltelefon, die weit über das Telefonieren hinausgehen. Sie bekommen dafür ein Taschengeld von 15 Euro pro Termin. Die „digitale Sprechstunde“ ist ein gemeinsames Angebot vom Diakonischen Werk und der Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental.