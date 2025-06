Wege zum Betrug

Die Wege, mit denen Kriminelle ins Herz der Verwaltung vordringen, sind indes vielfältig: Wie die Stabsstellenleiterin „Medien und Kommunikation“, Susanne Baldus-Spingler, im Jahr 2023 auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, lag seinerzeit ein Betrugsfall in Zusammenhang mit einer Rechnung für ein Gewerk an einem Gebäude der Stadt Lörrach vor. Es ging damals dem Vernehmen nach schlicht um ein E-Mail-Dokument oder ein Schreiben an die Stadt, in dem offenbar mit betrügerischer Absicht darüber informiert worden war, dass eine ausführende Firma angeblich ihre Kontonummer geändert habe – was nicht der Fall war. Die Verwaltung erstattete damals Anzeige.