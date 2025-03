Digitalisierung der Justiz: Neues Onlineportal für Klagen von Fluggästen

An sieben deutschen Gerichten - Bremen, Düsseldorf, Königs Wusterhausen, Erding, Frankfurt am Main, Hamburg und Nürtingen, die in der Nähe größerer Flughäfen liegen, kann die Klage dann auch digital eingereicht werden.

Voraussetzung für die digitale Übermittlung der Fluggast-Klage ist allerdings die Einrichtung eines Bürgerkontos "Mein Justizpostfach". Das kann jeder tun, der über einen Online-Ausweis und eine Bund-ID verfügt.