Digitalisierung: Digital-Gipfel 2024 der Bundesregierung beginnt in Frankfurt

Frankfurt/Main - Zukunftsthemen wie digitale Innovation, digitale Souveränität und internationale Zusammenarbeit stehen im Fokus des Digital-Gipfels 2024 der Bundesregierung, zu dem am Montag und Dienstag über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Frankfurt erwartet werden. Auf dem Event will die Bundesregierung auch eine Zwischenbilanz ihrer Digitalisierungsbemühungen ziehen. Dabei werde man erörtern, in welchen Bereichen ist Deutschland digitaler Vorreiter sei und wo es noch Aufholbedarf gebe.