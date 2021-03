Digitalisierung Digitaler Kompass: Brüssel setzt digitale Ziele für 2030

Zudem soll jeder die eigenen Krankenakten elektronisch abfragen können und alle Haushalte sollen Internet in Gigabitgeschwindigkeit haben. Das sind drei Ziele aus dem digitalen Kompass, den die EU-Kommission am Dienstag vorstellte. Er soll dazu dienen, die erhofften Fortschritte bei der Digitalisierung in Europa messbar zu machen.

Weitere Zielmarken für das Jahr 2030: Mindestens 80 Prozent der Erwachsenen sollten grundlegende digitale Kenntnisse haben, 20 Millionen Computerfachleute sollten in der EU arbeiten und mindestens 20 Prozent der weltweiten Produktion von Halbleitern sollen in der EU angesiedelt sein. Die EU will zudem ein Netzwerk von 10 000 klimaneutralen, in der Fläche verteilten Rechenzentren. Drei von vier Unternehmen sollten Computerclouds nutzen.