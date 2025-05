Digitalisierung: Neues Gesetz: Digitale Passbilder statt Papierfotos

Diese Neuregelung gilt grundsätzlich ab dem 1. Mai und auch für das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Weil am Rhein. Allerdings: Weil das Terminal von der Bundesdruckerei noch nicht ausgeliefert wurde, können im Weiler Rathaus Passbilder noch nicht vor Ort erstellt werden. Deshalb macht die Stadtverwaltung Weil am Rhein von der Ausnahmeregel gebrauch, wonach bis 31. Juli weiterhin ein Foto in Papierform akzeptiert wird.

Lichtbilder für Ausweisdokumente können auch digital bei registrierten Fotodienstleistern angefertigt werden. Dieses Lichtbild wird über eine nach den Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zertifizierte und verschlüsselte Cloud elektronisch an die Behörde übermittelt. Nach der Fotoerstellung wird ein Ausdruck mit einem Data-Matrix-Code (vergleichbar mit einem QR-Code) ausgehändigt. Dieser kann in der Behörde vorgelegt und dort eingescannt werden.