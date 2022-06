Digitalmesse Öffentlich-rechtliche Inhalte frei nutzbar machen

Versuchte Tötung am Rathaus Schwere Schnittverletzungen am Hals

Ein 45 Jahre alter Tatverdächtiger ist nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt von Lörrach in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.