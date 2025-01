Digitalwährung Bitcoin steigt vor Trumps Amtseinführung auf Rekordhoch

Der Marktwert der von Trump am Freitag vorgestellten Digitalmünze "$TRUMP" stieg am Wochenende bis auf knapp 15 Milliarden Dollar - am Montag rutschte sie dann jedoch zwischenzeitlich unter die Marke von 11 Milliarden Dollar ab. Am Wochenende legte Trumps Frau Melania mit einem eigenen "Meme Coin" nach. Der Marktwert von "$MELANIA" stieg dank einer starken Nachfrage von Trump-Anhängern am Montag auf gut zwei Milliarden Dollar.

"Krypto ist Spekulationsobjekt"

Verbraucherschützer warnen vor dem Hintergrund der enormen Kursschwankungen davor, sich vom Kryptofieber anstecken zu lassen. Ob sich der Bitcoin, Varianten davon oder andere Kryptowährungen mittelfristig als Alternative zu herkömmlichen Geldsystemen durchsetzen, könne niemand seriös vorhersagen, heißt es bei der Verbraucherzentrale. "Die Entwicklung der letzten Jahre ging immer mehr weg von der Idee eines alternativen Zahlungsmittels und hin zu einem Spekulationsobjekt."