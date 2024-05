Digitalwährungen: Krypto-Kurse sacken ab - Bitcoin fällt unter 58.000 Dollar

In Schatten des Bitcoin verloren auch andere Kryptowährungen an Wert. Die zweitgrößte Kryptowährung Ether rutschte unter die Schwelle von 3000 US-Dollar. Auf Wochensicht hat Ether rund acht Prozent verloren und hielt sich damit etwas besser als der Bitcoin, der in diesem Zeitraum über zehn Prozent nachgegeben hatte.

Die Bitcoin-Rally zu Beginn des Jahres wurde durch Investoren ausgelöst, die Milliarden in eine neue Klasse von börsengehandelten Fonds (ETF) investierten, die den Bitcoin-Token halten. Allerdings haben sich die Zuflüsse in Bitcoin-ETF in jüngster Zeit verlangsamt - bei einigen von ihnen kam es sogar zu starken Abflüssen. Mittel- und langfristig gesehen liegen viele Bitcoin-Investoren allerdings im Plus: Seit Jahresbeginn ist der Bitcoin immer noch um knapp 40 Prozent gestiegen.