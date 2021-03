DIHK-Umfrage Globale Geschäftsaussichten deutscher Firmen auf Tiefpunkt

Besonders groß sind die Probleme aus Sicht der Firmen derzeit im Handel mit China und dem übrigen Asien-Pazifik-Raum, vor alle m wegen gestiegener Transportkosten in der See- und Luftfracht. Auch Unsicherheiten über die künftigen Geschäftsbeziehungen mit Großbritannien und Verzögerungen an den Grenzen innerhalb der Europäischen Union, insbesondere die strikten Einreisebeschränkungen an den Grenzen zu Tschechien und Österreich, bereiten den Befragten Sorge.

Der Umfrage zufolge suchen 47 Prozent der Unternehmen mit Logistik-Problemen neue oder zusätzliche Lieferanten für ihre Produkte. Mehr als 40 Prozent erhöhen ihre Lagerhaltung, was zu höheren Kosten führen könnte. Ein Teil der Betriebe sucht zudem nach Lieferanten, die näher an ihren Produktionsstätten sind, manche verlagern Teile der Fertigung in den eigene Betrieb oder an Standorte in Europa.

