Dikome-Hilfe Freie Plätze beim Wasserlauf

Sieben Zwischenstationen entlang der Wiese

An der Strecke gibt es sieben Zwischenstationen, an denen die Läufer vom Dikomeverein versorgt werden: In Todtnau, Schönau-Wembach, Zell, Schopfheim, Steinen, Lörrach und Kleinhüningen. Der Wiesentäler Wasserlauf beginnt um 8 Uhr an der Wiese-Quelle am Feldberg; gegen 15.45 Uhr will die flotte Truppe in Kleinhüningen am Basler Rheinufer ankommen.