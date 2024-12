Dikome/Kamerun-Verein: Halleluja-Kaffee künftig aus Fahrnau

„Zum ersten Mal haben wir in dieser Saison die ortsüblichen Händlerpreise an die Kleinbauern bezahlt. Der Rohkaffeepreis für Robustakaffee ist derart angestiegen, dass in dieser Saison eine Subventionierung nicht erforderlich war“, heißt es in der Mitteilung.

Zugleich berichtet der Verein von unerwartet hohen Preissteigerungen in Kamerun. „Die allgemeinen Lebenshaltungskosten in Kumba haben sich teilweise verdoppelt“, heißt es. Auch der Verein selbst sei von den gestiegenen Nebenkosten stark betroffen. „Mit einer moderaten Preiserhöhung haben wir die Auswirkungen auf unser Vereinsvermögen etwas abgefangen. Schlussendlich leiden die Projekte in Kamerun an den veränderten Rahmenbedingungen.“

Krisen in Kamerun

Sorgen bereiten nach wie vor die Unruhen in Kamerun. „Die Krise im Südwesten von Kamerun flammt immer wieder auf“, berichtet der Verein. Bis vor wenigen Wochen habe sich die Lage etwas beruhigt – aktuell indes „greifen Aufständische punktuell alles an, was die öffentliche Ordnung ins Wanken bringt“. Die Zufahrtsstraße in den Regenwald und die Gegend um Bakumba seien sehr unsicher und nur unter Lebensgefahr passierbar. Entsprechend schwierig sei es, den Rohkaffee nach Douala zu bringen.