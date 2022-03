Diplomatie EU-China-Gipfel: Wer steht auf der "falschen Seite"?

Widerspruch in sich

China hingegen verfolgt viel aktiver eine Art "pro-russische Neutralität", wie Diplomaten dies nennen - ein Widerspruch in sich. Zudem gibt China auch argumentativ Rückendeckung. "Die Osterweiterung der Nato, angeführt von den USA, ist die Wurzel der Ukraine-Krise", schreibt das Parteiorgan "Renmin Ribao" ("Volkszeitung"). Die Nato sei ein "Werkzeug der USA". Wie Russland spricht China nicht von "Krieg" oder "Invasion", sondern von "spezieller Militäroperation".

"China unterscheidet zwischen Rhetorik, die pro-russisch ist, und Diplomatie, die ausgewogener ist, und echten Taten, denen es an Unterstützung für Russland mangelt", differenziert Yun Sun von der Denkfabrik Stimson Centre in Washington in der "South China Morning Post". Die Rhetorik ziele vor allem aufs heimische Publikum, um Chinas Unterstützung für Russland - als geostrategischer Partner in der Rivalität gegen die USA - gerecht erscheinen zu lassen.

Und wie sieht es mit den Taten aus? Tatsächlich gehörten Chinas Banken zu den ersten, die die westlichen Sanktionen umsetzten, um nicht selbst zum Ziel zu werden. Auch gibt es Berichte über Zurückhaltung chinesischer Ölunternehmen bei Projekten in Russland, weil sie nicht wissen, ob sie ihr Geld sehen. Am Ende verfolge China allein eigene Interessen, wolle sich aber Russlands Unterstützung sichern, um weiter gemeinsam Front gegen die USA zu machen, "die im Mittelpunkt allen chinesischen Tuns stehen", schildern Experten.

Auch warnende Worte aus China

Nur einige wenige chinesische Intellektuelle trauen sich, davor zu warnen, dass sich China damit auf die "falsche Seite der Geschichte" stelle. Hu Wei, Vizevorsitzender eines Forschungszentrums beim Pekinger Staatsrat, argumentierte in einem - in China zensierten - Artikel im "US-China Perception Monitor": "Im selben Boot zu sitzen wie Putin, wird Auswirkungen auf China haben, wenn er die Macht verliert." Er rät: "Sich von Putin zu trennen und die Neutralität aufzugeben, hilft Chinas internationalem Image und erleichtert die Beziehungen mit den USA und dem Westen."

Auch Wang Huiyao, Gründer des regierungsunabhängigen Pekinger Zentrums für China und Globalisierung, schreibt in der "New York Times": "Es ist nicht in Chinas Interesse, sich allein auf die anti-westliche Allianz mit Moskau zu stützen." Er plädiert wie die Europäer für eine Vermittlung Chinas, das seinen Einfluss auf Putin nutzen könnte. Doch dazu ist Xi Jinping aus Sicht von Diplomaten offenbar nicht bereit. Sie sprechen von einer "verpassten Chance für China, sich als verantwortungsbewusste Großmacht zu zeigen".