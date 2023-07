Diplomatie Macron verschiebt wegen Krawalle Staatsbesuch in Deutschland

Steinmeier habe die Absage bedauert, er habe aber vollstes Verständnis angesichts der Situation im Nachbarland, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Bundespräsident verfolge die Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit. Er hoffe, "dass die Gewalt auf den Straßen baldmöglich beendet und der soziale Friede wieder hergestellt werden kann", erklärte Steinmeier.

Krawallen nach Tod von 17-Jährigen

Auslöser der Unruhen war der Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle am Dienstag. Eine Motorradstreife in Nanterre bei Paris hatte den 17-jährigen Nahel am Morgen am Steuer eines Autos gestoppt. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten. Der Vorfall sorgte landesweit für Bestürzung, Frankreich wird seitdem von heftigen Unruhen erschüttert. In der vierten Nacht in Folge kam es zu Randalen mit mehreren Hundert Verhaftungen, Plünderungen und Brandanschlägen. An diesem Samstag sollte der Jugendliche in Nanterre beerdigt werden.