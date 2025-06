Diplomatie Neue Botschafterposten: Hanefeld in USA - Kahl zum Vatikan

Bisherige Botschafterin bei UN wechselt nach Genf

Ricklef Beutin, bisher Leiter der AA-Zentralabteilung, wird neuer Ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen (UN) in New York. Dort soll er für die deutsche Kandidatur für den nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat 2027/28 werben. Antje Leendertse, bisher in New York, übernimmt die Ständige Vertretung bei den UN in Genf. Die bisherigen AA-Staatssekretäre Susanne Baumann und Thomas Bagger übernehmen europäische Schlüsselposten: Baumann löst in London Miguel Berger ab, der als Botschafter nach Warschau wechselt. Bagger wird neuer Botschafter in Rom.

Mehrstufiges Verfahren zur Besetzung von Botschafterposten

Botschafter- und Botschafterinnenposten werden in einem mehrstufigen Verfahren besetzt. Nach Abschluss des Planungsprozesses, der mehrere Monate dauern kann, wird bei der Regierung des Gastlandes ein sogenanntes Agrément beantragt. Wurde dieses erteilt, stellt der Bundespräsident ein Beglaubigungsschreiben aus, das bei Amtsantritt dem Staatsoberhaupt des Gastlandes überreicht werden muss.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, es sei "gute diplomatische und protokollarische Praxis, zunächst das Gastland über eine geplante Entsendung von Botschafterinnen und Botschaftern zu informieren und hierzu das Einverständnis der betreffenden Gastregierung einzuholen". Um der Entscheidung des Gastlandes nicht vorzugreifen, bestätige man Personalien daher grundsätzlich erst nach einer Zustimmung der Gastregierung.