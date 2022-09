Diplomatie Scholz will keine reine "Energie-Einkaufstour" in Golfregion

Organisationen beklagen "massive Menschenrechtsverletzungen"

Das streng konservative Königreich Saudi-Arabien steht trotz einiger Reformen wegen der Lage der Menschenrechte weiter in der Kritik. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte am Freitag vom Kanzler klare Worte an den Kronprinzen. "Auch in Anbetracht aller geopolitischen und energiepolitischen Sachzwänge sollte der Bundeskanzler bei seiner Reise nach Saudi-Arabien nicht zu den Menschenrechtsverletzungen im Land schweigen", sagte Katja Müller-Fahlbusch, Amnesty-Expertin für den Nahen Osten und Nordafrika.

Der Direktor des Gulf Centre for Human Rights (GCHR), Chalid Ibrahim, fürchtet, dass die Regierungen der drei Länder "den Besuch zur Vertuschung weiterer massiver Menschenrechtsverletzungen" nutzen wollen. Er forderte den Kanzler auf, sich für willkürlich verhaftete Menschen einzusetzen.

Spahn: "Ein weiterer Knicks für nix hilft nicht weiter"

In den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Katar dürfte dann am Sonntag die Gasversorgung im Mittelpunkt des Kanzler-Besuchs stehen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bei einem Besuch in Katar im März eine Energiepartnerschaft vereinbart. Konkrete Vereinbarungen mit deutschen Unternehmen sind bisher aber nicht bekannt. Katar hatte schon in den 1980er und 90er Jahren in Gas investiert und ist heute einer der weltweit größten Exporteure von Flüssiggas.

Unionsfraktionsvize Jens Spahn verlangte vor der Reise Fortschritte bei den Bemühungen um Gaslieferungen. "Ein weiterer Knicks für nix hilft nicht weiter. Es braucht endlich konkrete Lieferzusagen und Zeitpläne", sagte Spahn mit Blick auf eine Verbeugung Habecks vor einem Minister Katars. Der Grünen-Politiker hatte Ende Juli gesagt, die Firmen, mit denen er im März in Katar war, hätten sich entschieden, woanders Gas zu kaufen.