Diplomatie US-Besuch von Taiwans Präsidentin: China verhängt Sanktionen

Wie das Außenministerium in Peking mitteilte, wird die Präsidentenbibliothek von Ronald Reagan in Simi Valley in Kalifornien bestraft, wo ein Treffen zwischen Tsai und dem Vorsitzenden des US-Abgeordnetenhauses, Kevin McCarthy, stattgefunden hatte. Auch gegen das Hudson Institute und seine Verantwortlichen wurden Sanktionen verhängt. Die Denkfabrik hatte Taiwans Präsidentin eine Auszeichnung verliehen. Bei der Zeremonie in New York hielt Tsai eine Rede.

Beide Institutionen hätten Taiwans Präsidentin "eine Plattform und Einrichtungen für ihre separatistischen Aktivitäten für eine Unabhängigkeit Taiwans in den USA zur Verfügung gestellt", teilte das Außenministerium mit. Damit hätten sie gegen Pekings Ein-China-Doktrin und Vereinbarungen mit den USA verstoßen. Auch hätten sie Chinas Souveränität und territoriale Integrität schwer beschädigt.