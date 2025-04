Direktvermarktung Schopfheim/Kleines Wiesental: Wertschätzung für das Regionale

Ausblick: In seinem Ausführungen betonte Martin Weisslämle, Vertreter der Firma Hieber, dass seine Firma in ihren 16 Märkten viel Wert auf Nachhaltigkeit, kurze Lieferwege und vertrauensvolle Partnerschaften mit Lieferanten und Landwirten lege. Entgegen des Trends vieler Edeka-Märkte in Deutschland setze Hieber auf die Frischetheke mit Beratung. „Gersbachs Fleisch ist eine Erfolgsgeschichte und wird von den Kunden wegen regionaler Herkunft und artgerechter Tierhaltung geschätzt“, hinterlegte Weisslämmle. Beleg dafür seien die sehr guten Absatzzahlen. Gersbachs Fleisch sei so gefragt, dass es Überlegungen gebe, weitere Landwirte aus dem Wiesental in den Verein mit aufzunehmen.