Diskussion im Lörracher Gemeinderat: 88 000 Euro für „externe Brille“ und konkrete Einsparvorschläge

In der Stadt Lörrach übersteigen die Ausgaben die Einnahmen. Damit sich kein riesiger Schuldenberg in den nächsten Jahren auftürmt, soll gespart werden. Wo es Kürzungen gibt, darüber herrschten im politischen Rund in den vergangenen Jahren unterschiedliche Ansichten. An welchen Stellen der neue Gemeinderat den Rotstift ansetzen will, wird laut Plan im Mai in einer Haushaltsklausurtagung intensiv besprochen. Für eine „externe Brille mit Sachverstand“ bei der Aufgaben- und Ausgabenkritik haben sich Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic und Kämmerer Peter Kleinmagd für die Verwaltungsseite am Donnerstagabend im Gemeinderat ausgesprochen. Die Politik folgte dieser Empfehlung nach langer Diskussion und zwischenzeitlicher Sitzungsunterbrechung letztlich mit 17 Stimmen bei neun Gegenstimmen und vier Enthaltungen.