Diskussion in Schopfheim: Verpackungssteuer: Eine Idee für die Tonne?

Zur Erinnerung: Im September 2023 hatten CDU- und Grünen-Fraktion die Verwaltung beauftragt, die Einführung einer Verpackungssteuer zu prüfen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen. Aufgrund der ausstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVG) zur Rechtmäßigkeit einer Verpackungssteuer – konkret ging es um den Fall Tübingen – wurde die Umsetzung dieses Beschlusses auch in Schopfheim zunächst zurückgestellt.

Klage vor höchstem Gericht

Im vergangenen November machte das BVG den Weg frei: Es bestätigte, dass Kommunen grundsätzlich das Recht haben, eine Verpackungssteuer zu erheben. Daraufhin prüfte die hiesige Verwaltung, ob eine solche Abgabe in Schopfheim Sinn ergibt. Ermittelt wurde im Zuge dessen, welche Unternehmen in Schopfheim potenziell steuerpflichtig sein könnten. „Nach einer ersten Einschätzung kommen bis zu 70 bis 90 Betriebe in Frage“, heißt es hierzu.