Diskussion um Gesetz: Grünen-Kritik an Scholz Aussage zu Lieferkettengesetz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte der Wirtschaft am Dienstag beim Arbeitgebertag in Berlin Entlastung von Bürokratie zugesagt. "Das haben wir ja gesagt, das kommt weg", sagte der SPD-Politiker dabei zum Lieferkettengesetz. Scholz bezog sich damit auf das deutsche Lieferkettengesetz, das an bevorstehende neue EU-Regelungen angepasst werden soll.

Dröge: Keine unmenschlichen Geschäfte ermöglichen

Dröge sagte, das Gesetz in Frage zu stellen bedeute, "den vielen Unternehmen, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Rücken zu fallen, die seit vielen Jahren für eine verantwortungsvolle Wirtschaft werben". Geschäftsmodelle, die "auf Ausbeutung, schlechten Arbeitsbedingungen und der Verletzung von Menschenrechten basieren", dürfe man nicht ermöglichen, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende.