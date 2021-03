DLRG-Bilanz Corona-Jahr 2020: Weniger Badetote - mehr Nichtschwimmer

"In Bayern gibt es sehr schöne Seen, viele Seen und aufgrund der schönen Landschaft auch viele Touristen. Die Seen in Bayern sind oft nicht bewacht und dort gibt es viele Ertrinkungstote", erklärt Wiese. In Nordrhein-Westfalen seien der vor allem der Rhein und die Baggerseen Gefahrenquellen.

"Besonders stark angestiegen ist die Zahl an ertrunkenen Personen im vergangenen Jahr in Berlin", so Wiese. In der Hauptstadt ertranken elf Menschen, im Jahr zuvor waren es zwei. "Gerade in Berlin wurden sich Flussabschnitte oder Seeabschnitte gesucht, von denen kein Mensch dachte, dass dort jemals irgendjemand baden gehen würde", erläuterte Wiese.

Betroffen auch immer wieder: Kinder und junge Menschen. Bundesweit starben 18 Kinder im Vorschul- und fünf Kinder im Grundschulalter im Wasser. "Kinder haben heute nicht mehr überall und flächendeckend die Möglichkeit, schwimmen zu lernen", sagte DLRG-Präsident Achim Haag. "Viele Grundschulen haben Wege bis zum nächsten Schwimmbad, die mit keiner Unterrichtsplanung zu vereinbaren sind". Außerdem würden Bäder auch aus Kostengründen geschlossen.

Die Bäderschließungen im Corona-Jahr 2020 und damit auch der Ausfall von Schwimmunterricht hätten die Situation noch verschlimmert. "Der Nichtschwimmeranteil in Deutschland wird dadurch erheblich vergrößert", sagte Sprecher Wiese. Nach Schätzungen der Lebensretter konnten im vergangenen Jahr bundesweit eine Million Kinder nicht zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden. Als sicherer Schwimmer gilt, wer das Schwimmabzeichen in Bronze abgelegt hat.

Die DLRG wolle sich nun für eine Stärkung der Schwimm-Ausbildung einsetzen, etwa mit kompakten Kursen, so Wiese. Außerdem sei es wichtig, dass auch die Schulen wieder Schwimmunterricht anbieten könnten.

