DLRG Müllheim-Neuenburg: Viele Kinder stehen auf der Warteliste

Rückblick: Darüber hinaus ließ Schropp die eine Vielzahl an Veranstaltungen Revue passieren. So richtete die Ortsgruppe im Jahr 2023 die Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen aus und veranstaltete 2023 und 2024 ein Silvesterschwimmen im Rhein. Im September beteiligte sich die Ortsgruppe erstmals am Rhine-Clean-Up.

Ausbildung: Die kommissarische Leiterin Ausbildung, Barbara Olliges, berichtete von drei Anfängerschwimmkursen im Jahr 2023 und zwei Kursen im Jahr 2024. Im vergangenen Jahr wurden neun Seepferdchen (2023: 13), 14 Schwimmabzeichen in Bronze (null), neun in Silber (21) und acht in Gold (zwei) abgenommen. Rettungsschwimmabzeichen in Bronze waren es neun (sieben), Silber 24 (31) und Gold zwei (zwei).