Die angepeilte Spendensumme von 9400 Euro haben die Weiler damit nur ganz knapp verfehlt.

Spendenaufruf im Internet

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Gruppe Weil am Rhein hatte Ende März 2025 einen Spendenaufruf über die Online-Plattform „betterplace.org” gestartet. Hintergrund dafür war, so heißt es, dass die Gruppe in der Vergangenheit nicht die finanzielle Möglichkeit hatte, allen Einsatzkräften die benötigte Einsatzbekleidung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.