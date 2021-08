DLRG-Statistik Zahl der tödlichen Badeunfälle bei Kindern steigt

"Ein kompletter Schuljahrgang hat das sichere Schwimmen nicht lernen können", sagte Pressesprecher Achim Wiese bei der Vorstellung der DLRG-Sommerzwischenbilanz am Donnerstag in Berlin. Das mache sich jetzt in den Zahlen bemerkbar: Der neuen vorläufigen DLRG-Statistik zufolge sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres mindestens 24 Kinder (1 bis 15 Jahre) ertrunken - sechs mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei den 6- bis 10-Jährigen stieg die Zahl von drei auf neun, bei den 11- bis 15-Jährigen von eins auf neun.

Insgesamt ging die Zahl der Badetoten im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. Laut DLRG ertranken in den ersten sieben Monaten (Stichtag: 21. Juli) mindestens 184 Menschen, acht weniger als 2020. Nach Angaben des DLRG hatte Deutschland in diesem Jahr Glück mit dem Wetter: So sei nur im Juni durchgängig und im Juli ansatzweise schönes Wetter gewesen. Entsprechend konzentrieren sich laut DLRG die tödlichen Badeunfälle auf diese beiden Monate: Zwei Drittel aller Badeunfälle ereigneten sich dort. Mindestens 116 Menschen verunglückten im Juni und Juli - im Vorjahr waren es 95.