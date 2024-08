DLRG: Warum Flüsse für Badende besonders gefährlich sind

Auch in der Ruhr bei Essen lief eine Suche nach einem vermissten 42-Jährigen. Der Mann sei am Montag vermutlich zum Schwimmen oder zur Abkühlung auf Höhe eines Freibades ins Wasser gegangen, sagte ein Polizeisprecher. Nach erster Einschätzung sei von einem Unglücksfall auszugehen.

2023 gab es die meisten Badetoten in Bayern

Nach einem Badeunfall im Eisbach im Englischen Garten in München starb ein 24-Jähriger im Krankenhaus. Der Mann war Ende Juli ein Wehr hinuntergestürzt, nachdem er es in der starken Strömung nicht mehr geschafft hatte, sich an einer Kette festzuhalten, wie die Feuerwehr damals mitteilte. Passanten hatten den Mann laut Polizei knapp zehn Minuten später leblos aus dem Wasser gezogen. Er wurde in kritischem Zustand in eine Klinik gebracht. Im Eisbach kommt es immer wieder zu tödlichen Badeunfällen, vor rund einem Monat ertrank dort ein 26 Jahre alter Student.

Insgesamt ertranken im vergangenen Jahr die meisten Menschen in Bayern, dort wurden 2023 immerhin 62 Badetote gezählt, ein Jahr zuvor waren es 70. In Bremen sank die Zahl der Todesfälle von 5 auf 2, in Niedersachsen von 42 auf 33, in Hamburg dagegen verdoppelte sie sich etwa von 10 auf 21. In Baden-Württemberg ertranken 43 Menschen, 14 mehr als 2022.