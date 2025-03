DLRG Weil am Rhein: Geldmangel schnürt Wasserrettung die Luft ab

So könnte eine neue Wache für die DLRG Weil am Rhein aussehen. Unten befindet sich eine Fahrzeughalle für drei Fahrzeuge, oben die zVg// /DLRG Weil am Rhein

Die Kosten von rund 1,3 Millionen Euro wären zu 90 Prozent vom Innenministerium in Stuttgart bezuschusst worden, sagt Stephan Matt. Zehn Prozent der Baukosten hätte man aus eigenen Mitteln aufbringen können. Da die Wartezeit für den Zuschuss bis zu zehn Jahre betrage, habe sich die Frage nach der Zwischenfinanzierung gestellt, ehe das Projekt zugunsten des Rettungszentrums an der neuen Feuerwache Nord ganz auf Eis gelegt wurde.

20 bis 40 anspruchsvolle Einsätze im Jahr

Zwischen 20 und 40 Einsätze absolvieren die Weiler Wasserretter im Jahr. Dabei geht es unter anderem um die Suche nach Vermissten im Wasser, aber auch um Hilfe, wenn Badende in Not geraten, wie beispielsweise immer wieder an den Isteiner Schwellen. Auch bei Starkregenereignissen, die kleine Bäche plötzlich anschwellen lassen, sind die DLRG-Wasserretter gefragt. Allen in Erinnerung ist der Fall eines Jungen aus Kandern-Wollbach, der 2016 vom reißenden Wollbach fortgerissen wurde und ertrank. 2024 waren es allein 22. Strömungsretter gibt es im Landkreis Lörrach noch in Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden, darauf spezialisierte Taucher gibt es nur in Weil. Eine Rechnung stellen kann die DLRG nur, wenn ein Mensch geborgen wurde. Für einen Fehleinsatz gibt es nichts, erklärt Stephan Matt. Eine Freistellung erhalten die Freiwilligen nicht. „Wenn ich in den Einsatz gehe, nehme ich Urlaub oder baue Überstunden ab“, sagt er.

Kaum Geld für die Jugendarbeit

Die Ortsgruppe der DLRG Weil am Rhein hat 560 Mitglieder, die meisten Jugendliche, zählt Nicola Kaiser auf. Vereinsfeiern oder Freizeiten könne man nicht durchführen. „Wenn wir es nicht schaffen, diese Kosten auf die Allgemeinheit zu übertragen, werden die Mitglieder irgendwann nicht mehr mitgehen.“

„Wir Wunder“ heißt eine Aktion der Sparkasse Markgräflerland, an der die DLRG Weil am Rhein teilnimmt. Vom 26. März bis zum 2. April verdoppelt die Sparkasse jede Einzelspende bis zu einer Höhe von 50 Euro.

Information unter: https://weil-am-rhein.dlrg.de