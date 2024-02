DLRG Zell: Lebensretter starten in die digitale Ära

Wahlen

Die Ortsgruppe hat einen neuen Vorsitzenden: Bei den Wahlen unter der Leitung von Jasmin Lais wurde Michael Kohler zum neuen Vorsitzenden bestimmt. Seine Stellvertreter sind Alisa Lehmann und Peter Simonklein. Kohlers Vorgängerin Vanessa Seger ist jetzt Schriftführerin, Nadine Rebholz ist Kassenwartin.

Rückblick

Seger berichtete in ihrem Rückblick, dass ein besonderes Augenmerk auf der vollständigen Digitalisierung der Vereinsverwaltung lag, was mit der Einführung von Programmen wie der DLRG-Cloud und dem DLRG-Manager erreicht wurde. Dadurch sei die Effizienz in der Buchhaltung und Mitgliederverwaltung spürbar gestiegen. Ein weiterer Schwerpunkt war die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Es sollte besonders die Präsenz des Vereins im Zeller Stadtleben verstärkt werden. Eine solche Aktion war das Schulvergleichsschwimmen des Vereins für Schulen aus der Umgebung. Beim Schwimmbadfest des Fördervereins des Bads, übernahmen 14 DLRG-Helfer den Wachdienst am Beckenrand. Auch einen Schwimmkurs bot die DLRG an.