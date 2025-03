DLRG Zell: Rettungseinsatz fürs Freibad

Freibad: Palme informierte darüber, dass das jährliche Defizit inzwischen mehr als 400 000 Euro betrage. Vor allem die hohen Personalkosten, insbesondere für externe Bademeistervertretungen, belasteten den Haushalt der Stadt erheblich. Zudem würden wetterbedingte Schließungen künftig wahrscheinlicher, was zusätzliche finanzielle Einbußen nach sich ziehen könnte.

Die DLRG brachte konkrete Vorschläge zur Entlastung ein. So könnten interessierte Mitglieder eine entgeltliche Aufsichtstätigkeit im Schwimmbad übernehmen, um den Personalbedarf zu decken. Außerdem wurde die Möglichkeit diskutiert, das Freibad an einem festen Ruhetag – etwa montags – zu schließen, um Betriebskosten zu senken. Auch wenn dies eine Einschränkung für die Badegäste bedeuten würde, sei es aus Sicht der DLRG ein notwendiger Schritt, um den langfristigen Erhalt des Bads zu sichern. Bürgermeister Palme sicherte zu, die Vorschläge in die weiteren Überlegungen der Stadtverwaltung einzubeziehen.