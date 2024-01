Die Kampagne "Don't Stop Your Future" fordert unter anderem, dass Macheten und sogenannte Zombiemesser mit großen Klingen verboten werden. Die Regierung hatte schärfere Beschränkungen bereits im Sommer angekündigt, noch sind sie nicht umgesetzt. Elba kritisierte, das Parlament habe sich um das Thema nicht genug gekümmert.

Seine Kampagne fordert mehr Geld für Jugendhilfe. Es brauche auch ein überparteiliches Bündnis gegen Messergewalt, das auch Techunternehmen an den Tisch hole. "Waffen werden online jeden Tag beworben und an Kinder verkauft", kritisierte Elba ("Luther", "Thor") auf der Internetseite der Kampagne. Am Montag sollte eine Installation vor dem Parlament in London vorgestellt werden. Elba veröffentlichte auch ein Lied mit dem Titel "Knives Down" ("Messer runter").