Doppel-Comeback "Der Schwarm": Mensch und Meer im Clinch ums Überleben

Fast zwei Jahrzehnte ist es bereits her, dass der Kölner Buchautor damit einen Welterfolg landete und Millionen Leserinnen und Leser in den Bann der Ozeane zog. "Der Schwarm" wurde 2003 auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt, ehe er im Frühjahr 2004 erschien. Nun erlebt er gleich ein doppeltes Comeback, das in diesen Krisenzeiten aktueller nicht sein könnte: Am Donnerstag ist eine limitierte Sonderausgabe im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen, die den Thriller um Bonusmaterial wie ein aktuelles Essay des Autors ergänzt. In wenigen Tagen folgt die Ausstrahlung der mehr als 40 Millionen Euro teuren Verfilmung: Das ZDF zeigt die achtteilige Serie "Der Schwarm" ab dem 22. Februar nach und nach zunächst in der Mediathek, dann auch im linearen Fernsehen.

Unbekanntes Universum

Die Jubiläumsausgabe und die internationale Fernsehproduktion richten damit neuerlich ein Schlaglicht auf einen Raum, über den weniger bekannt sein soll als über das Weltall: die Tiefsee. Schätzing machte sich dieses unbekannte Universum zunutze, um in ihm eine fiktive Katastrophe heraufzubeschwören. Sie fußte auf naturwissenschaftlichem Fachwissen, das er sich in einer akribischen Recherche angeeignet hatte. Herausgekommen ist ein Welterfolg, der in 27 Sprachen übersetzt wurde und sich international sechs Millionen Mal verkaufte.