Doppeljubiläum 2025: Grenzach und Wyhlen feiern 50 gemeinsame Jahre

Seinen Auftakt nimmt das Jubiläumsjahr mit dem Neujahrsempfang am 11. Januar im Haus der Begegnung. Der eigentliche Festakt aus Anlass des Doppeljubiläums wird am 10. Mai im Haus der Begegnung stattfinden. Dabei sollen auch Zeitzeugen zu Wort kommen. Außerdem werden alle ehemaligen Gemeinderäte und Bürgermeister sowie die Partnerstädte eingeladen.

Ein Festwochenende mit Vereinen, Feuerwehr und anderen Akteuren findet vom 12. bis 13. Juli rund um das Schulzentrum statt. Am Festsamstag wird sich eine Projektband präsentieren, dazu Guggemusiken; für Partystimmung sorgt die Formation „No Change.“ Am Festsonntag findet ein ökumenischer Gottesdienst statt. Ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Wyhlen sowie Auftritte anderer Musikgruppen und Interpreten schließen sich an. Mit in das Jubiläumsprogramm eingeschlossen ist auch der Johannimarkt, während am 13. und 14. September ein Weinfest im Emilienpark an die 750-jährige Geschichte von Grenzach erinnern soll.