Doppelkonzert Ein Abend voller magischer Momente

185 Jahre Akzente gesetzt

Im Verein blicke man auf 185-jähriges Bestehen zurück, ließ Vorsitzender Dennis Ruch in der Begrüßung wissen. Zudem sei es das 50. Osterkonzert, wie ein geschichtsträchtiges Beweisfoto zeigte. Es präsentierte eine zahlenmäßig starke Mannschaft, und gleiches ließ sich von beiden Orchestern sagen. Mit 44 Mitgliedern reisten die Gastmusiker an, die gar einen seltenen Kontrabass in ihren Reihen haben.

Mit Pfeffer gespielt

Joachim Pfläging gab später zu verstehen, die Partys nach den Osterkonzerten der Münstertäler seien legendär. Aber auch auf musikalischem Gebiet wartete die Kapelle mit Bestleitung auf. Dirigent Christian Steinlein hatte fünf Stücke gewählt, die einen breiten Radius zogen. Los ging’s mit einer Romantischen Ouvertüre, die dem Kontrabassisten gleich Arbeit bescherte. Das Instrument bilde ein schönes Fundament, freute sich Verbandspräsident und Jugendförderer Peter Hässler, der seinen „dienstfreien“ Abend in Schönau verbrachte, um zu schauen und zu hören.