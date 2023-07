Dora-Merian-Kindergarten in Höllstein Abschied von Regina Doppstadt

Erst im Hebelkindergarten

Die Erzieherin stammt aus Villingen-Schwenningen und kam 1980 ins Dreiländereck, wo sie in Lörrach ihr Anerkennungsjahr absolvierte und nach diesem Abschluss ihrer Ausbildung 1981 in den Hebelkindergarten in Steinen ging. Unterbrochen von einigen Jahren Elternzeit, wechselte sie 1999 in den Dora-Merian-Kindergarten in Höllstein und wurde dessen Leiterin.

Schon in Steinen und noch mehr in Höllstein nahm Doppstadt Natur, Bewegung dort und überhaupt im Alltag in den Fokus ihrer Arbeit. Daneben war ihr bis zuletzt die Förderung kindlicher Kreativität ein Herzensanliegen.