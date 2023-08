„Dorf-Kaffi“ in Hüsingen Schlager erklingen

In mediterranem Stil dekoriert

So entstand der Name „Dorf-Kaffi“, der erstmals auf dem neuen Dorfplatz neben der Halle stattfinden sollte. Doch das Wetter war zu ungewiss, sodass man kurzerhand auf die Halle auswich. Das tat der Gemütlichkeit keinen Abbruch. Die Tische waren in mediterranem Stil dekoriert und die Stühle bald mit mehr als 50 Gästen besetzt.

Vorsitzende Sonja Kuder freute sich in ihrer Begrüßung über den großen Zuspruch. Neben zahlreichen „Stammgäste“ waren auch einige jüngere Besucher dabei. Pfarrer Jochen Eber eröffnete den Nachmittag mit einer Andacht aus dem Ersten Petrusbrief zur Hoffnung für Christen.