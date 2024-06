Dorfentwicklungskonzept für Hasel: Fledermäuse besiedeln alten Bauhof

In diesem Zusammenhang teilte Bürgermeister Frank-Michael Littwin mit, dass es Anfang Mai eine Begehung mit dem Landratsamt Lörrach und Fledermausexperten des Regierungspräsidiums Freiburg gegeben habe. Ergebnis: Der alte Bauhof hat die zweitgrößte Wimperfledermauspopulation in Baden-Württemberg. Es gebe in dem Gebäude 900 adulte Tiere.