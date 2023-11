Dorfenwicklung: Hasler entwerfen Zukunft ihres Dorfes

Aufholbedarf bei Schule

Dass die Modernisierung von Kindergarten und Schule deutlich stärker in den Blickpunkt gerückt werden muss, hatten erst kürzlich Elternvertreter gegenüber dem Bürgermeister deutlich gemacht. Auch bei der Dialog-Veranstaltung stellte Elternsprecherin Stefania Greiner unmissverständlich klar: „Es gibt einen großen Aufholbedarf bei der Schule.“ Zweimal schon seien dringende Maßnahmen wie die Erneuerung der Sanitäranlagen und die Schulhofgestaltung verschoben worden. In einem Fall seien rund 50 000 Euro in den Etat gestellt, die Arbeiten aber nicht ausgeführt worden. Bürgermeister Littwin reichte der Elternvertreterin am Samstag symbolisch die Hand. Die Gemeinde habe erkannt, dass mit der Entwicklung kleiner Baugebiete und durch Zuzüge auch mehr Kinder kommen. 41 Schüler hat die Grundschule aktuell, in Kürze wird die Zahl auf 50 steigen. „Jetzt müssen wir uns der Herausforderung stellen“, sagte der Bürgermeister zu. Und Littwin denkt weiter: „Wenn wir Kindergarten und Grundschule auch künftig voll auslasten wollen, brauchen wir weitere kleine Baugebiete und Lückenschlüsse.“