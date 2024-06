Dorfgemeinschaftshauses Wieslet: Mehr als nur eine Punktlandung

Einige Restarbeiten

Die letzten Arbeiten wie fehlende Fußleisten, kleinere Anstriche würden noch durchgeführt und Beleuchtung und Belüftung müssten noch eingestellt werden, gab Schönbett dem Gremium bekannt. Gemeinderat Frank Weber berichtete, dass an ihn herangetragen wurde, dass die Belüftung in der Dusche und in der Halle nicht richtig funktionierten würde. „Es wäre schade um das schöne Holz, wenn die Feuchtigkeit nicht abziehen würde“, so Weber.