Dorfhock in Sallneck: Ein Sommerabend, der gefällt

Harmonikas begeistern

Locker führte Martin durch das Programm, während die Handörgler Klassiker wie „You are the Sunshine of my Heart“, „Viva Espania“, „Dem Land Tirol die Treue“ oder Medleys der „Münchner Freiheit“, von Roland Kaiser und der Band Pur zum Besten gaben. Martin hatte vorab gebeten, einfach nicht ganz so laut zu klatschen, wenn es nicht gefallen hat. „Dem Applaus nach war es sehr gut“, stellte Christoph Friedlin, Vorsitzender des Musikvereins Sallneck, freudig fest. Friedlin bedankte sich bei der Gelegenheit nicht nur beim Handharmonika-Orchester, sondern auch bei den Helfern des Musikvereins Wieslet.