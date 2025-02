Dorfladen in Gersbach: Sorge um Erhalt

Die Verluste des genossenschaftlich organisierten Betriebs hatten sich in den Jahren 2020 bis 2023 in überschaubarem Rahmen gehalten und die Kapitaleinlagen der Genossen nicht gefährdet, war in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Gersbach zu erfahren. Für 2024 zeichne sich nun ein kleiner Gewinn ab, trotzdem sei die Sorge groß, dass ein wirtschaftlicher Betrieb auf absehbare Zeit nicht möglich sei. An Engagement fehle es nicht, davon konnten sich die zahlreichen Besucher der Sitzung beim Vortrag von Sabine Weniger überzeugen.