Dorfladen in Kürnberg: Abendliche Öffnung in Eigenregie?

Gesprächsbedarf

Die Weiterführung der Arbeiten hänge entscheidend vom Einverständnis eines Anwohners ab; hier gebe es noch Gesprächsbedarf. Für die Einwohner ist ohne Straßensanierung die Müllabfuhr nicht regelbar und auch der öffentliche Winterdienst ist nicht gesichert. Das sorgt für Frust, wurde in der Sitzung deutlich.

Längere Öffnung gewünscht

Die Kunden des Dorfladens wünschen sich eine Ausweitung der Öffnungszeiten und ein breiteres Angebot, wurde in der Sitzung deutlich. Der Laden wird vom Markus-Pflüger-Heim (MPH) betrieben und dient auch der Wiedereingliederung der Mitarbeiter in das Arbeitsleben. Ein guter Ansatz – der aber Beschränkungen in Sachen Öffnungszeiten mit sich bringt. Montags, donnerstags und freitags hat der Laden bis 16.30 Uhr geöffnet, dienstags und mittwochs ist geschlossen. Gerne hätten die Einwohner Kürnbergs längere Öffnungszeiten. Das aber werde wegen arbeitsrechtlicher Vorgaben wohl nicht möglich sein, erläuterte Ortsvorsteher Ulrich. Denkbar sei immerhin die von einem Sitzungsteilnehmer vorgeschlagene Schließung am Montag im Tausch gegen eine Öffnung am Dienstag oder Mittwoch. Für eine Angebotserweiterung ist der Betreiber offen. Wünsche können von den Kunden geäußert und in eine Liste eingetragen werden.