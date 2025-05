Dorfmitte Holzen: Ein neues, lebendiges Ortszentrum

Finanzen: 1,3 Millionen Euro beträgt das Anlagevermögen, die Verbindlichkeiten durch Kauf und Umbau der Immobilie liegen unter einer Million Euro. Der Umsatzerlös durch die kulturellen Veranstaltungen und die Freitagstreffs konnte außerdem um 25 000 auf 86 000 Euro gesteigert werden. Die Genossenschaft zählt derzeit 246 Mitglieder, acht mehr als im Jahr zuvor. „Wir sind auf einem guten Weg“, betonte Kammerer und kündigte an, dass man weiter um neue Mitglieder werben werde. Jürgen Scherr als Vorsitzender des Aufsichtsrats attestierte eine einwandfreie Bilanz.

Stadt Kandern will sich einbringen

Da auch die Ortsverwaltung in das neue Zentrum integriert wird, will sich die Stadt ebenfalls in die Genossenschaft einbringen und sich mit dem Erlös aus dem Verkauf der alten Schule oder des bisherigen Rathauses einkaufen. Weil aber keine der Immobilien bislang verkauft sei, müsse man weiter Druck machen, wie Kammerer betonte. Die Stadt müsse bei der Vermarktung der Immobilien professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen. Der Vorsitzende äußerte sich zuversichtlich, denn Bürgermeisterin Simone Penner wolle die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen und forcieren. Sobald ein Gebäude verkauft ist, kann die Genossenschaft mit dessen Erlös einen beachtlichen Teil des Kredits ablösen.