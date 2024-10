Dorfplatz Wyhlen: Die „BüFüBä“ wollen nicht lockerlassen

Bürgermeister Tobias Benz hat, wie er unserer Zeitung mitteilt, den offenen Brief „zur Kenntnis genommen“. Das Schreiben enthalte „nichts Neues, und es werden, wie auch bei den vorhergehenden Wortmeldungen und Leserbriefen der Gruppierung, unsachliche, tendenziöse und schlicht unrichtige Behauptungen in den Raum gestellt. Da ich das nicht so stehen lassen kann und möchte, werde ich auf den offenen Brief ausführlich antworten“, teilt Benz weiter mit. Die Gruppe „BüFüBä“ kenne den Ablauf des Planungsverfahrens für den Dorfplatz sowie die geplante weitere Bürgerbeteiligung nämlich genau. „Ich schreibe Ihnen diese Zeilen übrigens aus der gerade laufenden Sitzung der Bewertungskommission der Mehrfachbeauftragung zur Dorfplatzgestaltung. Was ich schon sagen kann: Keiner der drei Entwürfe hat auch nur im Entferntesten etwas mit einer Flächenversiegelung wie auf dem von BüfüBä angeführten Friedrichsplatz in Rheinfelden zu tun“, schließt Benz seine Reaktion auf den offenen Brief.