Dorfputzete in Haagen: Müllsammler haben diesmal gar nicht so viel zu tun

Mehr Teilnehmer als sonst

„Im letzten Jahr war es nur ein relativ kleines Grüppchen“, resümierte Horst Simon, „da sind dieses Jahr deutlich mehr Leute dabei, was sehr erfreulich ist.“ Auch Bettina Goldmann freute sich über den regen Zuspruch und verteilte einige Stadtpläne an die einzelnen Gruppen aus je fünf Helfern, die einen bestimmten Bezirk im Dorf zugeteilt bekamen, in dem sie dann den Müll aufsammeln würden. Horst Simon war mit einem Feuerwehrtransporter und Anhänger vor Ort, auf den dann der gesammelte Müll geladen werden sollte. Dies war vor allem wichtig, falls eventuell auch größere Sachen gefunden werden sollten, die man dann auf den Hänger laden konnte. Natürlich sei auch der Werkhof in die Säuberungsaktion mit eingebunden, der einen Teil des Mülls entsorgen werde, sagte Simon. Um 12.30 Uhr werde man sich dann wieder vor der Schlossberghalle treffen, und zum Abschluss gebe es ein Brezelfrühstück in einem Raum der Schlossberghalle, erklärte Goldmann. Dann splitteten sich die Gruppen auf und gingen alle in unterschiedlichen Richtungen auf Müllsuche.

Auch Neubürger dabei

Christoph Nakielski ist mit seiner Familie neu nach Haagen gezogen und zum ersten Mal bei der Putzete dabei. „Wenn jeder ein Müllstück, das irgendwo herumliegt, aufheben und dafür selbst nichts auf die Straße oder in den Wald schmeißen würde, wäre eine solche Putzaktion vielleicht irgendwann gar nicht mehr nötig“, sagte Nakielski. Aber er finde solche Aktionen prinzipiell gut und sinnvoll. Außer etwas Sinnvolles für die Umwelt zu tun, lerne man ja auch ein paar Gleichgesinnte bei der Aktion kennen und könne eventuell sogar neue Bekanntschaften schließen. Auch seine Frau, Sandra Nakielski, fand die Putzaktion super. „Wir machen das manchmal auch privat, zum Beispiel, wenn wir mit den Kindern an der Wiese spazieren gehen. Wir haben dann einen Müllsack und Handschuhe dabei und sammeln den Müll auf. Ich denke, es ist am sinnvollsten, wenn man als Erwachsener diesbezüglich ein gutes Vorbild für die Kinder abgibt.“ Und während der Jüngste der Nagielskis verständlicherweise lieber auf dem Spielplatz herumtollte, waren die anderen zwei Kinder tatsächlich fleißig am Müllaufsammeln.