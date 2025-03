Dorfstube Ötlingen: Das Programm rund um Hermann Daur stößt auf Interesse

Daur-Jahr: Vor 100 Jahren starb der gebürtige Stettener Hermann Daur in Ötlingen. Mehrere Museen beleuchten in ihren Ausstellungen jeweils andere Facetten. Das besagte Interesse zeige sich auch an eingegangenen Spenden, wie die Vorsitzende Désirée Thudichum mitteilte. Im Ötlinger Museum „Dorfstube“ geht’s mit dem Veranstaltungsreigen am 6. April los (wir berichteten). Erstmals gezeigt werde ein Gemälde, das der Verein 2024 in Stuttgart erwarb. Bisher besaß der Verein kein Daur-Exponat.

Es gibt wohl viele Daur-Bilder im Ort

Den künstlerischen Nachlass des kinderlosen Malers habe die Stadt seinerzeit für 250 00 Reichsmark erworben, sagte Kassierin Ute Korom. Sie war es, die anfing „tief zu graben“, nachdem sie in den Privaträumen des Anwesens mit dem Café Inka ein Wandbild Daurs entdeckte. Dort lebte der Maler mit Ehefrau Gretchen. Generell gebe es wohl viele Daur-Bilder im Ort, hieß es. Mitunter handele es sich um Nachdrucke der Originale. Der Unterschied sei auf den ersten Blick nicht einfach auszumachen, teilte Barbara Brutscher vom Kulturamt mit.