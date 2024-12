Dorfstübli Maulburg: Ein Weihnachtsabend der sanften Töne

Auf dem Programm standen englischsprachige Weihnachtsklassiker wie „Let it snow“, „Jingle Bells“, „Have yourself a merry little Christmas“ bis zum Rhythm‘n’Blues-Standard „Merry Christmas, Baby“. Aber auch moderne Weihnachtsklassiker und Pop- und Rock-Christmas-Songs wie „All I want for Christmas is you“, „Rocking around the Christmas Tree“, „War is over“ (John Lennon/Yoko Ono) sowie das unvermeidliche „Last Christmas“ von Wham! waren zu hören.

Und die Band „Mistletoes“ selbst hat die Welt um ein Weihnachtslied bereichert. „Lights“ – so heißt auch ihr Weihnachtsalbum – reiht sich ein in die Lobgesänge auf das schönste Fest des Jahres. „Hey, you, it’s Christmas time, sit by the fire, let all the love won your heart“ („Hey, du, es ist Weihnachtzeit, setz’ dich an den Kamin, lass alle Liebe in dein Herz“) fordert Sängerin Lena Knoblich darin ihre Lieben zur Entspannung auf, um dann anzukündigen „I will be singing for you“ („Ich singe für Euch“). Alle Songs klangen sehr herzerweichend.