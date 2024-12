Dorfweihnacht in Eimeldingen: Flut aus roten Zipfelmützen

Positive Bilanz

Bereits am Nachmittag ließ sich bilanzieren, dass die Dorfweihnacht ein Erfolg werde. Aus allen Richtungen zog es das Publikum an. Die IG sei bekannt für ihre gute Arbeit, so Schmitt. Dazu gehört, dass der Erlös in die Weiler Wärmestube fließe. Eine ähnliche Veranstaltung habe es früher sporadisch gegeben.

Melanie Leber schwärmte indes von ihrer Tombola. Örtliche Firmen und Restaurants hatten sofort Unterstützung zugesagt, sich recht großzügig gezeigt und insgesamt 185 Preise gestiftet.