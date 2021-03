Dortmunds Übergangscoach Empfehlung für höhere Aufgaben: Terzic belebt den BVB

Das 2:0 (0:0) über Hertha BSC zum Abschluss ereignisreicher Wochen mit dem Einzug in das Viertelfinale der Champions League und in das Pokal-Halbfinale wertete der BVB-Übergangscoach als Mutmacher für den Bundesliga-Countdown: "Es gibt noch neun Spiele, in denen 27 Punkte verteilt werden. Wir versuchen, um jeden dieser 27 Punkte zu kämpfen, weil wir auch nächstes Jahr wieder solch schöne Abende wie am vergangenen Dienstag erleben wollen."

Vier Tage nach dem umjubelten Kraftakt gegen Sevilla war auch gegen die Berliner viel Arbeit nötig. Dank des schmucklosen Sieges bleiben die Dortmunder in Schlagdistanz zum vierten Tabellenplatz und können weiter auf eine Rückkehr in die europäischen Königsklasse hoffen. Doch der momentane Höhenflug beschert der Borussia auch eine unliebsame Diskussion. Denn mit jedem Erfolg unter der Regie von Terzic kommen Fragen auf, ob der BVB nicht besser den derzeitigen Übergangs- zum neuen Chefcoach befördert hätte, statt vom kommenden Sommer an auf den zurzeit glücklosen Gladbacher Coach Marco Rose zu setzen.