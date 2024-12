DOSB-Mitgliederversammlung Deutsche Olympia-Bewerbung: Ein "Ja!" und viele Fragen

Bach hatte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt, die Haltung der Bundesregierung habe vor den Sommerspielen in Paris die politische Neutralität des Sports verletzt. Russischen oder weißrussischen Athleten sei die Einreise zu Sportveranstaltungen in Deutschland verweigert worden. Faeser widersprach vehement: Es habe keinerlei Einreisesperren für Athletinnen und Athleten gegeben und die werde es auch weiterhin nicht geben. Diese Klarstellung sei für die Zukunft sehr wertvoll, betonte Weikert.