DOSB Ethik-Kommission soll Vorwürfe gegen Chef Hörmann aufklären

Der DOSB teilte am Samstag weiter mit, dass sich der Verband "in diversen Formaten im offenen, engen Dialog mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit den Vorwürfen auseinandersetzen und Ansatzpunkte für Veränderungen identifizieren und umsetzen" werde. Hinweise an die Ethik-Kommission oder an andere vorhandene, unabhängige und vertrauliche Beschwerdewege zur Aufklärung seien erwünscht.

Die Verfasser des Schreibens sprachen in ihrem Brief von einer "Kultur der Angst" im Verband und beklagten das angebliche Fehlen von Respekt und Fairplay in den Führungsgremien.

